İstanbul’da asker eğlencesinde terör estiren 6 magandaya 34 bin lira ceza

İstanbul’da asker uğurlama adı altında düzenledikleri eğlencelerde konvoy halinde çıktıkları trafikte havaya ateş açan, abartı egzoz kullanarak patinaj çeken ve yanlama yaparak terör estiren 6 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 34 bin 528 lira idari para cezası kesildi.