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İstanbul'da banka müdürüne silahlı saldırı!

İstanbul Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, kendisiyle tartışan bir kişi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Olay Kağıthane'nin Vatan Caddesinde bulunan bir banka şubesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bankaya gelen bir kişi, bankanın Şube Müdürü Adem Erdoğan ile tartışmaya başladı ve tartışmanın ardından da yanında taşıdığı silahla bacağına ateş etti. Olayın ardından saldırgan etrafa ateş ederek kaçtı. Sağ bacağından yaralanan Erdoğan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Banka çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri banka içinde ve dışında delil incelemesi yaptı.


Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da banka müdürüne silahlı saldırı!
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