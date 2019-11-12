İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor
İstanbul’da barajlarının doluluk oranı yüzde 39’a düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı’nda ise bu oran yüzde 33’e kadar geriledi. Alibeyköy Barajı’ndaki son durum havadan görüntülendi.İstanbul'da kurak ayların geçirilmesi nedeniyle barajlardaki su oranı azaldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 39,83'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı'nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Son 6 yılın en düşük seviyesini gören, geçen yıl Kasım ayı itibariyle doluluk oranı 49,07 olarak ölçülen Alibeyköy Barajı'nda bu yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 33,18'e geriledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
02:34
İşadamı Selim Sayılgan ve babası otel bastı, gözaltına alındı! 12.11.2019 | 12:47
02:19
Apple'ın açığını bulan Bursalı lise öğrencisine Apple'dan şok hediye! 12.11.2019 | 12:35
01:03
İstanbul'da vapur ve motorlarda sigara denetimi başladı! 12.11.2019 | 12:28
01:15
00:37
Yaşlı Çiftin Şüpheli Ölümü 12.11.2019 | 12:05
05:09
İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor 12.11.2019 | 12:03
01:16
01:00
04:51
Beyoğlu'nda dehşet... Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı 12.11.2019 | 11:46
02:08
Rabia Naz olayında flaş gelişme! DNA karşılaştırmasında sonuç çıkmadı 12.11.2019 | 11:39
03:30
00:32
5 Kişilik aile mantardan zehirlendi! 12.11.2019 | 11:21
04:56
00:57
İzmir'de 22 göçmen ile 5 organizatör yakalandı 12.11.2019 | 11:11
01:02
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 Suriyeli, sınır dışı edildi 12.11.2019 | 11:09
01:16
110 Kişiyi 2,5 Milyon TL Dolandırdılar / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 11:06
00:32
Yaşı küçük hırsızın 397 suç kaydı çıktı! 12.11.2019 | 10:54
01:00