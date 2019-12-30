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İstanbul'da bir annenin minibüste tacize uğrayan kızını sapıktan yumruklayarak kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

30.12.2019 | 10:22

İstanbul Pendik'te minibüsteki sapık dehşetine bir anne yumrukları ile böyle son verdi! Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde annesinin yanındaki genç kıza saldıran sapığa teki yağdı! Duraktaki diğer vatandaşlar da sapığı minibüsün içerisinde tutarak kaçmasını engelledi. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber yolculuk bir kadın, minibüsten inecekleri sırada arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine kadın adama yumrukla saldırmaya başladı. Şahıs kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar da sesleri duyarak minibüse doğru geldi. Şüpheli şahıs minibüsten inmeye çalıştığı sırada başka bir kişi tarafından durdurularak minibüsün içerisine çekildi. Minibüse gelen diğer vatandaşların da şahsın kaçmasını engelleyerek yumruklarla saldırdığı görüldü.Öte yandan araya giren minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştirerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahıs polis merkezine götürdü.


Minibüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın, kızın annesi ve vatandaşlar tarafından dövüldüğü anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında bekliyor. Daha sonra kadın adamın kızı taciz ettiğini iddia ederek adama saldırıyor. Çevredeki vatandaşlar da minibüse gelerek duruma müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar şahsa yumruk atarken, minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştiriyor.

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