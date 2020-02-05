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İstanbul'da çift katlı halk otobüsü durakta bekleyen yolcuları ezdi | Video

İstanbul'da çift katlı halk otobüsü durakta bekleyen yolcuları ezdi | Video
05.02.2020 | 11:50

İstanbul Kartal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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