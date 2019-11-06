İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörleri kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 farklı sürücü, araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Otomobildekilerin korkudan ne yapacağını şaşırdığı ve magandaya, “Ne olur yavaşla” dediği yürekleri ağızlara getiren o anlar kameralara yansıdı.