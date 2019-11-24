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İstanbul’da feci ölüm sonrası yakalayıp böyle tekme tokat dövdüler!

24.11.2019 | 15:19

İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, çatıdan aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası yasa boğulan gencin arkadaşları “torbacı” olduğunu iddia ettikleri bir şahsı tekme ve tokatlarla darp etti. Çatıdan düşerek ölen gencin 4 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde evlerinin pençelerinden aşağıya bakan vatandaşlar bir şahsın yerde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Belirlemelerin ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri ise hem çatıdan hem de gencin düştüğü yerde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin 25 yaşındaki Emre Topal olduğu tespit edildi.



Yaklaşık 4 yıldır uyuşturucu madde bağımlısıymış
Yakınları gencin, yaklaşık 4 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ve çatıyı yol zannederek düştüğünü söyledi. Gencin olayın akşamında birlikte uyuşturucu madde kullandığı genç ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç ifadesinde, Emre Topal ile birlikte madde kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan gencin düştüğü çatının uç kısmının da kırık olduğu gözlendi. Gencin ölümü sonrası olay yerine gelen yakınları yasa boğuldu.



Öfkeli kalabalık bir genci tekme ve tokat dövdü
Öte yandan polis ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü esnada ölen gencin arkadaşları, caddeden geçen bir motosikletliyi tekme atarak yere düşürdü. Öfkeli kalabalık, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia ettikleri bir genci tekme ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan genç koşarak uzaklaşırken, motosikleti ise kalabalık tarafından tekmelenerek kullanılamaz hale getirildi. Ardından genci darp edenlerden biri, "Bundan sonra uyuşturucuya savaş açıyorum" diye cadde ortasında bağırdı.


Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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