İstanbul'da fırtına ağaç devirdi! Araçların ve insanların üstüne devrildiği anlar kamerada!

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. 'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Beylikdüzü'nde bir okulun çatısı uçarak bahçeye devrildi, Ümraniye ve Çatalca'da ağaç devrildi