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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

05.01.2020 | 14:30

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bu eşsiz manzarayı göre sabah yürüyüşündeki vatandaşlar, cep telefonları ile fotoğraf çekti.

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