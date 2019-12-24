İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu; sağlık personelleri bile hasta

İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu oluştu. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevim, "Ben de hastayım, bütün sağlık personelleri hasta" dedi.