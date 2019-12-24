Web TV Yaşam İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu; sağlık personelleri bile hasta

İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu; sağlık personelleri bile hasta

24.12.2019 | 14:29

İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu oluştu. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevim, "Ben de hastayım, bütün sağlık personelleri hasta" dedi.

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