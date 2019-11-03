İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu rezilliği!

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde büyük bir rezilliğe sahne oldu. Terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisini kabul etmeyen HDP, durumun çok farklı olduğunu gösterdi. CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda gerçekleştirilen kongrede, teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Güvenlik güçlerinin PKK/YPG paçavralarının asılmasına izin vermediği salonda İstiklal Marşı okunmadı. Zaman zaman Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı'na karşı "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları atıldı.