İstanbul'da İbrahim Tatlıses’in eski vokalistinin ölümden döndüğü kaza kamerada!

Kaza, Maltepe Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Minibüs şoförü trafiğe takılmamak için güzergah değiştirip farklı bir yola girdi. Yolda hızla ilerleyen minibüs o esnada yolda seyreden bir otomobile çarptı. Hızını alamayan minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile minibüsün arka koltuğunda oturan Serpil Sarı, minibüsteki bir kadın ve araçtaki yaşlı bir kadın yaralandı. İbrahim Tatlıses'in eski vokalisti Serpil Sarı başından yaralanarak başına 16 dikiş atıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün adeta dehşet saçtığı kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs hızla araca çarpıyor, çevredekiler olay yerine toplanıyor.



Olayda başına 16 dikiş atılan Serpil Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çok büyük bir şey atlattım dün, 5 dakikalık bir şey için minibüse bindim, yol biraz kalabalıktı, minibüsü kullanan arkadaş arka caddeye girdi. O anda ne olduğunu anlayamadan bir anda araca çarptı. Araçtaki bir yaşlı teyze yaralandı, minibüsteki bir kadın da yaralandı benim de başıma 16 dikiş atıldı" dedi. Olaya tanık olan bir esnaf; "Burası dört yol olduğu için yollar görünmüyor burada 2 günde 1 mutlaka sürekli kaza oluyor" ifadelerini kullandı.