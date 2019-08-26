İstanbul’da inatçı yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.00 sıralarında Şişli Bomonti Silahşör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks minibüsün sürücüsü aracına bindiğinde motor kısmında kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayacağını anlayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin yerini belirlediği kedi, korkarak aracın arka bölümlerine gitmeye başladı. İtfaiye erlerinin oksijen tüpüyle ses çıkartmayı denediği ve vatandaşların cep telefonundan kedi sesi dinlettiği yavru hayvan, bir türlü çıkmak bilmedi. Ancak yine de vazgeçmeyen itfaiye erlerinden biri minibüsün altına girerek yerini belirlediği kediyi araçtan çıkarttı.



Minibüsten çıktı gazetecilerin aracına girdi

Minibüsten çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaya başlayan yavru kediyi vatandaşlar yakalamaya çalıştı ancak başarılı olmadı. Kedi bu kez de çalışmaları görüntüleyen gazetecilerin otomobiline girdi. İtfaiye erleri bunun üzerine aracın altına bir kez daha girerek kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Hızla kaçan kedi park halindeki araçların altına girerek gözden kayboldu. Çalışmalar ise kameralara yansıdı.



"Ne yaptıysak kedi oradan çıkmadı"

Olayı anlatan bir vatandaş, "Yolcumuzu almak için otele gelmiştik. Daha sonra buradaki arkadaşlarına aracına kedinin girdiğini gördüm. Kendisine 'arabanın altında kedi var' dedik. Daha sonra aracına çıktı ve çalıştırdı. Ne yaptıysak kedi oradan çıkmadı sonra da itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar 4-5 dakika içerisinde geldiler. Sonra sizin siz haberci arkadaşları aracına da girdi. Ondan kurtardığımız kediyi sizin aracınızdan çıkartmak zorunda kaldılar" dedi.