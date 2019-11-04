İstanbul'da ''Ispanak zehirledi'' iddiası!
İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.
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