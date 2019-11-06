İstanbul'da ıspanaklar tezgahta kaldı

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanak ile birlikte tüketilen yabancı otlardan kaynaklanan zehirlenmelerin ardından bugün pazar tezgahlarında ıspanağın satışı ve fiyatının yarı yarıya düştüğü görüldü. Ispanağın sağlıklı olduğunu müşterisine inandıramayan satıcılar ise çareyi çiğ çiğ ıspanak tüketmekte aradı.