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İstanbul'da İSPARK değnekçileri tekrar iş başında!

18.11.2019 | 11:53

İstanbul'da İSPARK'a ait bazı otoparklarda mesai saatleri dışında vatandaşlardan otopark parası talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden kişiler tekrar ortaya çıktı.


Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyor. Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, ?Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter" şeklinde cevap verdi.


Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başladı. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, ?Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanıyor. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görüldü.


108 LİRA CEZAYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Geçtğimiz aylarda durumun haberleştirilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri günler süren operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan değnekçilere, Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesildi.

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