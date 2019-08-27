İstanbul'da itfaiyenin kediyi basınçlı hava sıkarak kurtardığı anlar kamerada

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir sürücü, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi çıkarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf eden itfaiye erleri, sonunda daha farklı bir çözüme başvurdu. İtfaiye erleri, aracın alt kısmına doğru inen kediyi tüpten basınçlı hava sıkarak kurtarmaya çalıştı. Küçük kedi, basınçlı havanın etkisiyle mahsur kaldığı yerden fırlayarak kaldırıma uçtu. Ardından kedi korkarak aracın yanından uzaklaştı.



Olayla ilgili konuşan araç sahibi, "Arabaya bindim bir yere gidecektim, kedi sesini duyunca kaputu açtık baktık kedi içinde. İtfaiyeyi aradık Allah razı olsun geldiler çıkardılar" dedi.