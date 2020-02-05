İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla beraber kış lastiği satışları arttı!
Meteoroloji'nin İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısının ardından otomobiller için kış lastiği satışları arttı!
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