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İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla beraber kış lastiği satışları arttı!

İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla beraber kış lastiği satışları arttı!
05.02.2020 | 17:30

Meteoroloji'nin İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısının ardından otomobiller için kış lastiği satışları arttı!

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