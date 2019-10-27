İstanbul’da “Kasap et, koyun can derdinde” dedirten motosiklet kazası kamerada

İstanbul Zincirlikuyu’da seyir ettiği esnada aniden frene basan kadın sürücünün kontrolündeki otomobile, motosikletli arkadan çarptı. Kadın sürücünün takla atarak yaralanan gençle ilgilenmek yerine aracının arkasına bakması ve hesap sorarak tartışması “yok artık” dedirtti. “Kasap et derdinde koyun can derdinde” atasözünü tam anlamıyla anlatan kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi bağlantı yolunda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında "Kasap et derdinde koyun can derdinde" atasözünü tam manasıyla anlatan bir kaza yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde kadın sürücü, 34 FH 2985 plakalı otomobiliyle viyadük üzerinden Barbaros Bulvarına bağlanmak istedi. O esnada kadın sürücü yola katılmak için aniden frene bastı. Otomobilin yavaşlamasıyla arkadan seyir halinde olan motosiklet sürücüsü araca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli yere savrulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.



Yaralıya yardım etmek yerine hesap sorup tartıştı

Kazanın ardından aracından inen kadın, yerde yatan yaralı sürücüyle ilgilenmek yerine otomobilinin arkasına baktı. Yaptığı bununla da kalmayan kadın sürücü, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmak yerine yerde yatan yaralıyla, "Şimdi ne yapalım oğlum" diyerek bir de tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından kadın, yaralının yanına gelmeyerek aracıyla ilgilenmeye devam etti. Motosikletlinin yanına ise o esnada yoldan geçen fizyoterapist bir kadın gelerek müdahale de bulundu. Duyarlı kadın vatandaşlar gençle ilgilenirken, kadın sürücü ise aracıyla ilgilenmeye devam etti. Yaralı genç yerde yatmaya devam ederken tepki gösteren kadın sürücü, "Niye bu kadar hızlı gidiyorsun" diye bir de hesap sordu. Gencin hızlı değilim diye yanıt vermesi üzerine kadın sürücü karşılık vermeye devam etti.



"Otomobilinin" başından bir an olsun ayrılmadı

Yaralı sürücünün yanına bir kez olsun gelmeyen kadın sürücü, fotoğraflama yaptıktan sonra aracını yol kenarına aldı. Trafikte kalan sürücüler ise araçlarının kontağını kapatarak yaralıyla ilgilendi ve başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı genç ihbar üzerine bir süre sonra olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. "Kasap et derdinde koyun can derdinde" atasözünü tam manasıyla anlatan bir kaza anı ve sonrasında yaşananlar kask kamerasına yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.