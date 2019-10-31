İstanbul'da kız öğrencilere mesaj attığı iddia edilen market sahibini öğrenciler böyle darp etti!
İstanbul Sultangazi'de kalabalık öğrenci grubu kız öğrencilere mesaj attığı iddia edilen market sahibine saldırdı, marketin camlarını kırarak işyerini yerle bir ettiler. Kız öğrencilere mesaj atmakla itham edilen market sahibi öğrencilerden şikayetçi olurken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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