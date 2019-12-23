Web TV Yaşam İstanbul'da köpekten insanlara ibretlik trafik dersi

İstanbul'da köpekten insanlara ibretlik trafik dersi

23.12.2019 | 09:50

İstanbul Maltepe’de yaya geçidinde yeşil ışığı bekleyen sokak köpeği insanlara trafik dersi verdi. İnsanlar kırmızı ışığa aldırmadan geçerken köpek ise bekledi, yeşil ışığın yanmasının ardından yolun karşısına geçti. Sokak köpeğinin insanlara trafik dersi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda, insanlar kendilerine kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Yaya geçidinde bekleyen sokak köpeği ise kırmızı ışık sönene kadar yolun karşısına geçmedi. Köpek, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti. Köpek bu hareketiyle kırmızı ışığa aldırmayan insanlara adeta trafik dersi verdi.


O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde insanlar yayalara kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeden yolun karşısına geçiyor, köpek ise bekliyor. Yeşil ışığın yanmasıyla beraber köpek yolun karşısına geçiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Bölüm'deki 'Meryem' sahnesi sosyal medyada olay oldu! (24 Aralık 2019 Salı) 23.12.2019 | 10:58
00:26
Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı 23.12.2019 | 10:47
02:00
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi 23.12.2019 | 09:56
00:41
İstanbul'da köpekten insanlara ibretlik trafik dersi 23.12.2019 | 09:50
00:30
Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti 23.12.2019 | 09:50
00:41
İnsanlar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığın yanmasını bekledi 23.12.2019 | 09:48
03:53
İstanbul'da şiddetli lodos İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi 23.12.2019 | 09:42
02:30
Meteroloji'den İstanbul için hava durumu (23 Aralık 2019 Pazartesi) fırtına uyarısı! 23.12.2019 | 09:33
03:06
Suriye'de rejim yine İdlib'i vurdu 22.12.2019 | 14:43
04:28
Bahçelievler'de kan donduran cinayet... Karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu 22.12.2019 | 14:39
03:34
Uzman çavuşluk sınavını kazanamayan 21 yaşındaki genç intihara kalkıştı 22.12.2019 | 14:05
01:25
Otomobil tavanında uyuşturucu böyle ele geçirildi 22.12.2019 | 11:17
01:33
Kartal’da amatör maçta taraftarlar telleri söküp birbirine girdi 22.12.2019 | 11:03
00:12
Hayvanat bahçesinde kaplan bir adama saldırdı 22.12.2019 | 11:01
02:58
Uludağ etekleri alevlere teslim oldu...Şiddetli lodos ve eğimli arazi müdahaleyi zorlaştırıyor 22.12.2019 | 11:00
00:44
Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi 22.12.2019 | 10:59
01:16
Asansör boşluğuna düşen kişi öldü 22.12.2019 | 10:58
02:23
Aksaray'da gençlerin olduğu otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı! 22.12.2019 | 10:56
03:05
Robin Hood bu kez de Üsküdar'da ortaya çıktı 21.12.2019 | 22:41
06:23
5. Hamsi Festivalinde ilgiyi 'Hamsili Suşi' gördü 21.12.2019 | 18:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN