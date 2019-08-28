İstanbul'da kuzenlerin silahlı kavgasında vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde iddiaya göre kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan taraflar mahallenin sokaklarında birbirlerine silahlarla art arda ateş etti. Kavgada kurşunlar havada uçuşurken o esnada orada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Kuzenlerin silahlı kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar art arda birbirlerine ateş ediyor. Silah seslerinin duyulmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşıyor.