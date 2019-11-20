Web TV Yaşam İstanbul’da motosikletli gencin feci ölümü kamerada

İstanbul’da motosikletli gencin feci ölümü kamerada

20.11.2019 | 09:44

Şişli’de cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrettiği esnada akaryakıt istasyonuna girmek için sola dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Kasksız olan gencin hayatını kaybettiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:06
İstanbul’da motosikletli gencin feci ölümü kamerada 20.11.2019 | 09:44
02:01:33
Esra Erol 19 Kasım 2019 Salı canlı yayın tamamı kesintisiz tek paça izle! Semra'nın ablası Ebru Hanım'dan skandal iddia 20.11.2019 | 08:54
07:10
Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi 19.11.2019 | 18:05
04:13
Futbol oynamak istediğini bakana mektupla yazdı, hayali gerçek oldu 19.11.2019 | 18:05
00:54
Genç kız yolcu minibüsünden yola böyle düştü 19.11.2019 | 18:05
02:02
Anne kediden duygulandıran bekleyiş 19.11.2019 | 18:05
00:31
Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdi 19.11.2019 | 18:05
00:56
Park halindeki aracı böyle kundakladı 19.11.2019 | 17:24
01:05
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma 19.11.2019 | 17:23
04:19
Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu "Annesizlik böyle bir şey" diye ağladı 19.11.2019 | 16:07
00:15
Dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı... Isparta'da üniversiteli Güleda, erkek arkadaşı tarafından katledildi! 19.11.2019 | 15:48
00:43
Çankırı'da kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı 19.11.2019 | 15:29
02:03
iColud hesabı çalınan Ece Erken böyle isyan etti! 19.11.2019 | 15:10
04:35
Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda! 19.11.2019 | 14:21
02:12:17
Müge Anlı 19 Kasım 2019 Salı canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası cinayete... 19.11.2019 | 14:19
11:33
Müge Anlı'da gizli tanıktan şok açıklama! 7 kez evlenen Necla Hanım'ın son kocası cinayete... (19 Kasım 2019 Salı) 19.11.2019 | 12:06
04:40
Müge Anlı'da canlı yayında gözyaşları sel oldu! (19 Kasım 2019 Salı) 38 yıl sonra mucize gibi kavuşma... 19.11.2019 | 11:48
03:13
Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda veda töreni 19.11.2019 | 11:21
02:30
Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına böyle yansıdı 19.11.2019 | 11:29
08:21
Burnunda 6 yıl dişiyle yaşamış 19.11.2019 | 11:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN