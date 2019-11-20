İstanbul’da motosikletli gencin feci ölümü kamerada
Şişli’de cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrettiği esnada akaryakıt istasyonuna girmek için sola dönüş yapan minibüse çarpan motosiklet sürücüsü genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Kasksız olan gencin hayatını kaybettiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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