İstanbul’da motosikletliler üzerlerine direksiyonu kıran sürücülere sert tepki gösterdi
İstanbul’da motosikletlilerin trafikte seyir halinde şeritlerinde gittikleri esnada otomobil sürücülerinin direksiyonları üzerlerine kırması sonucu ölümden döndüğü anlar kask kameralarına yansıdı. Motosikletliler görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken, biri ise “Beni mi öldüreceksin” diyerek sert tepki gösterdi.
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