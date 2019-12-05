İstanbul'da okul servisi devrildi: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan kazayı beraberinde getirdi. Olay İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü seyir halindeydi. Minibüs karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi, içindeki bir öğrenci, hostes ve şoför yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.