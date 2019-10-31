İstanbul’da “örümcek” hırsız ev sahibine yakalanınca camdan atladı
Kağıthane’de bir eve girmek için örümcek adam gibi tırmanan hırsız, ev sahibine yakalanınca camdan atladı. O anlar kameralara yansıdı.
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