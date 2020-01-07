Web TV Yaşam İstanbul'da şiddetli fırtına yıktı geçti!

İstanbul'da şiddetli fırtına yıktı geçti!

07.01.2020 | 10:01

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