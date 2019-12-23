İstanbul'da şiddetli lodos İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri sabah saatlerinde iptal edildi.
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