İstanbul’da tehlikeli yolculuklar kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde iki genç, yolcu otobüsünün arkasına tutunarak seyretti. Canlarını hiçe sayarak giden gençlerden biri bir süre sonra yolculuk esnasında cebinden cep telefonunu çıkartarak selfie çekti. Yürekleri ağza getiren genç bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Arızalanan motosikleti otomobil ile çektiHasdal-Göktürk bağlantı yolunda ise seyir halinde olan bir sürücü ilginç bir manzara ile karşılaştı. Arızalanan motosikletin halat bağlanarak otomobil ile çekildiğini gören sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli ve ilginç görüntüler kameralara yansıdı.