İstanbul'da Topkapı Alt Geçidi'ni su bastı
İstanbul’da devam eden sağanak yağmur nedeni ile Topkapı alt geçidinde Cevizliğbağ’dan Aksaray istikametimde bulunan yolu su bastı. Su baskını nedeni ile araçlar ilerlemekte zorlanırken suyun tahliyesi için İBB ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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