İstanbul'da umut tacirlerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte gemi adamı belgesi ve sahte acentecilik belgeleri göçmen kaçakçılığı yapan şebeke ile ilgili çalışma başlattı. Şebekenin Nepal, Hindistan, Bangladeş Asya ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri, sahte gemi adamalı belgeleriyle transit vize alarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Mültecilerin aynı yöntemle gemide çalışıyor gibi gösterilip Avrupa ülkelerine gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi. Polis, 86 göçmenin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



İstanbul ve Kocaeli ilçelerinde toplam 11 adrese ve şüphelilerin kullandıkları belirlenen araçlara yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde toplam 53 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.



İkametlere yapılan operasyonda ise 2 adet tabanca, 34 adet sahibi olmayan pasaport, 16 adet sahte olduğu değerlendirilen Gemi Adamı Cüzdanı, 19 adet sahte belge düzenlemek için kullanılan kaşe, Acentecilik faaliyetinde kullanılan çok sayıda sahte belge ele geçirildi.