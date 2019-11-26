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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı!

26.11.2019 | 09:56

İstanbul’da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. Önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi.


Helikopter ve Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen zanlılar gözaltına alındı. Koçbaşı ile eve giren ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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