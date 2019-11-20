İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu

Uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurtdışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaşan polis, İstanbul'da 5 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Büyükçekmece'de TIR'a düzenlenen operasyonda suntalar arasına gizlenen 320 kilo 200 gram eroin bulundu. Bakırköy'deki operasyonda bulunan 2 valiz ve gelinliğe de metamfetamin adı verilen uyuşturucu maddenin işlendiği belirlendi.