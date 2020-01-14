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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

14.01.2020 | 09:31

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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