İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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