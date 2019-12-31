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İstanbul'da yanan fabrikanın çökme anı kamerada!

31.12.2019 | 08:23

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan 2 bin 500 metrekarelik dokuma fabrikası alevlere teslim oldu. itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken fabrikanın bir bölümünün çökmesi kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 04.15 Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir dokuma fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 bin 500 metrekarelik fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen yangın diğer bir fabrikaya da sirayet etti.


Yangın içeride bulunan tekstil ürünlerinin hızlı bir şekilde yanması sonucu yangın büyüdü. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bağcılar,Bakırköy,Başakşehir,Bayrampaşa,Fatih ve Zeytinburnu'ndan çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.


Ara ara patlamaların yaşandığı yangın 1 saattir devam ediyor. Yan tarafında bulunan binaya sıçrayan yangının daha fazla büyümemesi için ekipler çaba harcıyor.

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