İstanbul'da yangın! Bir işçi yanan konteynerde can verdi

Konteyner'de yangın çıktı, bir işçi feci şekilde can verdi. Olay gece saatlerinde İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan bir işçi kapıyı açmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine konteynerin camını kırarak hem yardım istedi hem de diğer arkadaşlarını uyardı. Panikle uyanan işçiler hızlı bir şekilde kaldıkları yeri boşalttı. Ardından yanan konteynerdeki işçiyi kurtarmak için uzun süre uğraştılar. Ancak çabalar yetersiz kaldı. Konteynerdeki işçi feci şekilde can verdi.