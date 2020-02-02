İstanbul'da yaşlı yolcuların otobüsteki ibretlik küfürlü, tekmeli kavgası kamerada |Video
İstanbul Ataşehir’de seyir halinde olan halk otobüsünde bulunan iki yaşlı yolcu arasında çıkan küfürlü, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye böyle görüntülendi.
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