İstanbul'da yoğun sis... Sis yüzünden tüm Şehir Hatları seferleri iptal edildi!
Yoğun sis İstanbul Boğazı'ndaki ulaşımı olumsuz etkiliyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.: Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir.
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