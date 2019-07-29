İstanbul'da freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girme anı kamerada

Kağıthane Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak'ta geçtiğimiz Cuma günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda, yokuş aşağıya gelen 34 HY 6740 plakalı halk otobüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs, önce bina duvarına ardından da kaldırıma çıkarak iş yerinin kapısına girdi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, otobüsün kapısına çarptığı iş yerindeki 2 işçi içeride mahsur kaldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. İşçilerde bu sayede iş yerinden çıkartıldı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Otobüs şoförü aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsü bir anda kontrolden çıkıyor. Duvara çarpan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra işyerinin kapısına çarpıyor. O esnada otobüsün önünde olan bir başka otobüsün şoförü ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Otobüsün şoförü ve diğer şoförü şoke olurken, çevredeki vatandaşlar da koşarak otobüsün yanına geliyor.