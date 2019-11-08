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İstanbul'da Jandarma, gerçeğine çok benzeyen sahte para basan kalpazanları suçüstünde böyle yakaladı!

08.11.2019 | 08:48

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şahsın sahte para imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Titiz çalışma sonucu ekipler, sahte olarak basılan 500 bin lirayı ele geçirdi. Paraların gerçeğine çok benzer olduğu, ultraviyole ışıkta bile gerçeği ile ayırt edilemediğini tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 2019 yılı içerisinde yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibi neticesinde, H.A. ve R.Ç. isimli şahısların sahte para imal ederek, başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli illerinden gelen kalpazanlara sahte para tedarikinde bulunduğu tespit edildi.


İş yerini paravan olarak kullanmışlar
Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kalpazanlarla buluşacağı duyumunun alınması üzerine fiziki takibe başlandı. Çeşitli semtlerde kalpazanlarla buluşarak görüşmeler yapan H.A. ve R.Ç.'nin iş yeri adresi tespit edildi. Araştırmaların devamında şüphelilerin dikkat çekmemek için iş yerini paravan olarak kullandığı belirlendi.


Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda; gizli bir bölmede zulalanmış vaziyette; 2 bin 400 adet sahte 200 TL, 100 adet sahte 100 TL, 200 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 500 bin sahte Türk Lirası, 4 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


"Bankamatiklerde kontrolünü yapın"
Ele geçirilen sahte paraları inceleyen Jandarma ekipleri, paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.


Jandarma, dolandırıcıların zaman zaman sahte para kullanarak dolandırma yoluna gittiklerini, bunlardan da vatandaşın korunabilmesi için; söz konusu banknotları, bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırmak suretiyle kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatik bu banknotları kabul etmeyeceğinden sahte olduğunun kolaylıkla anlaşılabileceğini ifade etti.


Yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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