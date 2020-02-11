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İstanbul'daki "10 numara yağ" operasyonları kamerada | Video

İstanbul'daki
11.02.2020 | 11:45

İstanbul'da düzenlenen dört ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

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