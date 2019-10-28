İstanbul'daki asker uğurlamasındaki silahlı kutlamaya gözaltı
İstanbul Bahçelievler ve Sultanbeyli ilçelerinde asker uğurlamasında silah kullanılması sonrası dehşet görüntüleri yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri “Meskûn mahalde ateş etme” ve “Trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması” suçlarını işlediği belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüphelilere silah ve trafikte güvenliğe kastetmeden toplamda 29 bin 741 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan altı şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğer beşi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı
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