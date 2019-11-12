İstanbul'daki sapık dehşetinin şok görüntüleri ortaya çıktı! Sapık küçük çocuğu ormana böyle götürmüş...

İstanbul Pendik’teki iğrenç olayın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! Görüntülerde; bir sapığın 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdüğü anlar görülüyor. Çocuğu taciz eden sapık kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.



Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.