İstanbul Taksim Meydanı'nda görenleri şaşırtan ilginç adet!

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'nda göze çarpan asma kilitler Paris'te Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts köprüsünü andırıyor. Aşıklar köprüsü olarak bilinen bu köprüde dileklerinin gerçekleşmesini isteyenler buraya kilit takıyor. Aşıklar köprüsündeki bu akım bu günlerde Taksim Meydanında yaşanıyor. Taksim Meydanında bulunan demir parmaklıklara asma kilit takan çiftler dileklerinin gerçekleşmesini bekliyor.



Anıt çevresi kilitlerle dolu

Paris ve Avustralya'dan sonra İstanbul Taksim meydanına da sıçrayan bu akım nedeniyle Taksim Meydanındaki Cumhuriyet anıtı çevresinde bulunan bahçe koruma demirlerine birçok asma kilit takıldığı görüldü. Çiftlerin gelip dilek tutarak ve iyi şans getirmesini ümit ederek ellerindeki asma kilitleri meydandaki demir korkuluklara kilitledikleri görüldü.



Asma kilitleri daha önce Paris'te gördüğünü ifade eden Mehmet Akın, "Ben Avustralya'dan geliyorum. İznimi burada geçireceğim. İstanbul'da doğup büyüdüm. Kilit hakkında hatırladığım kadarıyla Paris'te böyle bir şey görmüştüm. Şimdi de gözümün önüne geliyor. Paris'te uzun köprüler var. Bir köprünün üzerinde bütünüyle görmüştüm bu kilitleri. Köprüye asılmış kilitleri gördüğüm yaklaşık 10 yıl önceydi. Galiba bu olay İstanbul'a da yayılıyor. Belki de Türkiye çapında da olabilir bu. Paris aşk şehri olduğu için sanırım burada da o niyetle yapılıyor" dedi.