İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı! Yağışlar olmazsa kontrollü su kesintileri yaşanabilir!
Yaz ve sonbaharın ortalamanın altında yağış alması İstanbul’daki barajlarda su seviyesini yüzde 38,79’a düşürdü. Mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin metreküp su tüketen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. Altı aylık süreçte yağışların olmaması halinde kontrollü su kesintileri yaşanabilir.
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