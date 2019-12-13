İstanbul’un göbeğinde film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

Bomonti’de cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden alkollü sürücü virajı alamayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Film sahnelerini aratmayan kaza kameralara yansırken, kaza yaptığının farkında bile olmayan sürücünün aracının yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlar tarafından fark edildiği ortaya çıktı.