İstanbul’un göbeğinde film sahnelerini aratmayan kaza kamerada
Bomonti’de cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden alkollü sürücü virajı alamayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanala uçtu. Film sahnelerini aratmayan kaza kameralara yansırken, kaza yaptığının farkında bile olmayan sürücünün aracının yaklaşık 1 saat sonra vatandaşlar tarafından fark edildiği ortaya çıktı.
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