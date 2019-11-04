İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan yabancı otlar
Son dakika haberi: İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı.
İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan yabancı otlar 04.11.2019 | 19:49
03:38
Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü 04.11.2019 | 18:41
00:48
1 aylık bebek kazada hayatını kaybetti 04.11.2019 | 18:41
02:54
İstanbul'da TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada! 04.11.2019 | 16:17
01:26
İstanbul'da ''Ispanak zehirledi'' iddiası! 04.11.2019 | 15:16
03:48
Tavuk döner neden zehirler? 04.11.2019 | 15:15
00:18
Mardin’de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar 04.11.2019 | 15:10
02:17
Eskişehir’de sevgili dehşeti 04.11.2019 | 15:10
01:59
Çorum'da 'yan bakma' kavgası 1 ölü, 1 yaralı 04.11.2019 | 15:09
01:59
Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı 04.11.2019 | 15:08
07:00
Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi 04.11.2019 | 14:18
01:12
Bağdat'taki göstericilerin kalesi 'Türk Lokantası' binası 04.11.2019 | 14:05
02:31
Uşak'ta 5 gündür kayıp olan adam, otomobilinde ölü bulundu 04.11.2019 | 13:14
00:54
İstanbul Avcılar'da Ercan A., ayrıldğı eşi Seda Kurt'u bıçaklayarak öldürdü! 04.11.2019 | 13:01
01:16
Konya'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 11 bin TL ceza! 04.11.2019 | 12:42
03:11
AKM inşaatında gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi 04.11.2019 | 12:30
05:07
00:23
03:09
00:33
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi 04.11.2019 | 10:58