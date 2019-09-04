İşte Minik Duru'nun ölümüne neden olan oyun parkı helikopteri!

İddiaya göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü olması dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki bir restorana yemeğe gitti. Aileler yemek yedikten sonra sohbet ederken, çocukları ise restoranın oyun parkında oynamaya başladı. Bir süre sonra çiftin büyük kızı Duygu'nun uyarısı ile oyun parkındaki helikopter üzerinde oynayan 5 yaşındaki Duru'nun hareketsiz kaldığını gören aile hemen yanına koştu. Çocuklarını kucaklarına aldıklarında hiçbir tepki vermediğini gören aile, sağlık ekiplerini aradı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Duru Tan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Oynadığı helikopterdeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak hayatını kaybettiği ileri sürülen minik kızın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.