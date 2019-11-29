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İşte son 10 yılın Miss Turkey yarışması birincileri...

29.11.2019 | 09:45

Son 10 yılda (2009 - 2019) Miss Turkey yarışmalarında, birinci seçilerek; Türkiye Güzeli seçilerek güzellik kraliçesi tacı takmaya hak kazanan güzeller...

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