İşte ünlü Türk rapçilerin eski ve 2019'aki yeni halleri...
Son dönemde adından çokça söz ettiren Türk rapçilerin eski ve 2019'daki yeni hallerini sizler için derledik...
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OTOMATİK OYNAT
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İşte ünlü Türk rapçilerin eski ve 2019'aki yeni halleri... 23.12.2019 | 16:10
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